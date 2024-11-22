Türkiye, UEFA Uluslar Ligi play off maçında Macaristan ile eşleşti.
Türkiye, Macaristan ile eşleşti. Play-off ilk maçı 20 Mart'ta rövanş maçı ise 23 Mart'ta oynanacak.
MACARİSTAN ULUSLAR LİGİ'NDE NE YAPTI?📑
A Ligi 3. Grup'ta yer alan Macaristan, bu grupta Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi.
Macaristan'da Galatasaray forması giyen Sallai de forma giyiyor.
İŞTE TOPLU SONUÇLARI
ALMANYA 5-0 MACARİSTAN
MACARİSTAN 0-0 BOSNA HERSEK
MACARİSTAN 1-0 HOLLANDA
BOSNA HERSEK 0-2 MACARİSTAN
HOLLANDA 4-0 MACARİSTAN
MACARİSTAN 1-1 HOLLANDA