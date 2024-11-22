Türkiye'nin rakibi Macaristan Uluslar Ligi'nde ne yaptı? Macaristan'ın oynadığı maçları...

Türkiye'nin rakibi Macaristan Uluslar Ligi'nde ne yaptı? Macaristan'ın oynadığı maçları...

Son dakika spor haberleri | A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Nyon'daki kura çekimiyle belli oldu. Türkiye, Macaristan ile eşleşti. Play-off ilk maçı 20 Mart'ta rövanş maçı ise 23 Mart'ta oynanacak.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.11.2024- 15:31 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024- 15:31