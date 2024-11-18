UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Bosna Hersek ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bosna Hersek - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bosna Hersek ile Hollanda karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bosna Hersek - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOSNA HERSEK - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bosna Hersek - Hollanda maçı 19 Kasım Salı günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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