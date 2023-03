Futbol kariyerine Bozüyükspor takımı altyapısında başlayan Coşkun Kılıç, genç oyuncular için tecrübelerini anlattı ve onlara nasihatlerde bulundu. Kılıç, "Günümüz öyle bir hal aldı ki her sektörde iyi olmak yetmiyor, en iyi olmak gerekiyor." dedi.

30 yaşındaki sporcu, "Günümüz öyle bir hal aldı ki her sektörde iyi olmak yetmiyor, en iyi olmak gerekiyor. Ancak en iyi olursanız sizi görecekler ve sesinizi duyacaklardır. Bu sebeple en iyi olmak için, elinizden gelenin fazlasını yapabilmek için her sabah o yataktan kalkmanız gerekiyor. Eğer bunu yapacak gücünüz yoksa sakın futbol ile profesyonel anlamda ilgilenmeyin. Çünkü bu sektörde yer alabilmek için en iyi olmak gerekiyor." dedi.

"GÜÇLÜ YÖNÜNE ODAKLAN"

Her zaman sahaya çıkmaya hazır bir şekilde antrenmanların yapılması gerektiğinin altını çizen Kılıç, "Futbol kondisyon gerektiren bir spordur. Bu sebeple de oyuncunun her daim gerekli antrenmanları düzenli bir şekilde yapması gerekmektedir. Kondisyonu olmayan bir oyuncu, kariyerinde asla yükselemez. Bu sebeple her daim hazır bir şekilde oyunu beklemelidir. Antrenman sırasında ise güçlü yönüne odaklanarak güçsüz yönlerini geliştirmeye odaklanmalıdır. Başarı ancak böyle gelir." dedi.

"ANTRENÖRÜNÜ İYİ DİNLEMELİ"

İdmanlar sırasında antrenörünün sözünü bir ders olarak algılaması gerektiğini belirten Kılıç, "Bir futbolcu olarak her zaman bir dış göze ihtiyaç duyarız. Eksik ve yetersiz yönlerimizi ancak bu şekilde belirleyebiliriz. İdman sırasında antrenörün söylediği her söz bir ders gibi kulaklarda çınlamalı ve bu yönleri geliştirerek yoluna devam etmeli. Bu şekilde her antrenmanda kendini biraz daha geliştirerek yol almış olacaklardır. Çalışmak, dinlemek ve antrenman yapmak, hep daha ileriye ve hep daha iyiye odaklanmak, başarıya giden yoldaki anahtar kelimelerdir." dedi.