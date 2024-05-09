Arda Güler bunu hiç beklemiyordu! Şampiyonlar Ligi finali öncesi...

Arda Güler bunu hiç beklemiyordu! Şampiyonlar Ligi finali öncesi...

Arda Güler'in formasını giydiği İspanya La Liga ekibi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Bayern Münih'i eleyerek adını finale yazdırdı. Finalde Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid'de milli futbolmucuz Arda Güler'i ilgilendiren flaş bir gerçe ortaya çıktı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2024- 13:13