Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg sahasında Stuttgart'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Stuttgart maçı 10 Mayıs Cuma günü saat 21.30'da TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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