Kuzey Makedonya Ligi'ne Ümit Karan damgası!
Kuzey Makedonya 1. Ligi'nde mücadele eden FC Shkupi'de ikinci dönemini geçiren Türk teknik direktör Ümit Karan, aldığı başarılı sonuçlarla zirve iddiasını sürdürüyor. Ümit Karan'ın direksiyona geçmesinin ardından kulüp henüz yenilgi almadı. İşte detaylar...
Sezonun ilk 7 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Shkupi, Karan'ın takımın başına geçmesinin ardından yenilgi yüzü görmedi.
Shkupi, 15. haftası geride kalan 12 takımlı ligde, 33 puanlı lider Shkendiya'nın ardından 31 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Teknik direktör Ümit Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon sonuncu sırada aldığı takımıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ter döktüklerini hatırlattı.
Genç ve dinamik bir kadroya sahip olduklarını belirten Karan, takımının başına geçtiği günden bu yana mağlup olmadıklarını dile getirdi.
Şampiyon olmayı hedeflediklerini belirten Karan, "Hayalimi yarıda bırakmıştım, tamamlamak için 8 hafta önce FC Shkupi'ye geldim. Sonuç itibarıyla ülkemizi temsil ediyorum burada. 8 haftada 3 beraberlik alırken, 5 maçtan galip ayrıldık. Hedefim bu takımı Şampiyonlar Ligi'nde görmek." dedi.
TAKIMI HÜCUM AĞIRLIKLI OYNATIYOR
Ümit Karan, futbolun en güzel yanının gol olduğunu vurguladı.
Teknik adam olarak, hücum taktiğini sevdiğini anlatan Karan, şöyle konuştu:
"Gol olmayınca canım sıkılıyor. Futbol gol demek. Görüyorum ki hücum futbolu meyvelerini veriyor. 22 yaşında bir futbolcum var, Dembo Darboe. 15 maçta 15 golle yıldızlaştı. Başarı elde edince farklı takımlardan da teknik direktörlük teklifleri geliyor fakat kimseyi yarı yolda bırakmadım, bırakmam. İstikamet Şampiyonlar Ligi. Fakat tabii pandemisiz futbolu özledik. İnşallah tüm dünyada bu hastalık bir an evvel son bulur ve taraftarların olduğu, coşkunun olduğu maçlar izleriz. Futbol 22 kişi değil, seyirciyle 23 aslında. Eksik çıkıyoruz sahalara. Her ne olursa olsun takımını destekleyen, yanında duran tüm dünya insanlarına teşekkür ediyorum."
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