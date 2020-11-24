24 Kasım 2020, Salı

FUTBOL

Denizlispor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Denizlispor - Turgutluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 Giriş Tarihi: 24.11.2020

'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Denizlispor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Turgutluspor maçı 24 Kasım Salı günü 15:00'de A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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