FIFA Başkanı Gianni Infantino resmen duyurdu! Ofsayt kuralında değişiklik
FIFA Başkanı Gianni Infantino, VAR'da çekilen ofsayt çizgilerine rağmen özellikle kıl payı pozisyonlarda yaşanan tartışmalara son noktayı koydu. Bazı pozisyonlarda kafalarda soru işareti kaldığını vurgulayan Infantino, ofsayt kuralında değişikliğe gidilebileceğini de duyurdu. İşte detaylar...
VAR'da çekilen ofsayt çizgilerine rağmen özellikle kıl payı pozisyonlarda yaşanan tartışmalar kural koyucuları harekete geçirdi.
Konuya müdahil olan FIFA Başkanı Gianni Infantino, ofsayt kuralı ve yaşanan tarrtışmalar sonrası flaş bir açıklamada bulundu.
Milliyet'in derlediği habere göre FIFA Başkanı, hücum eden tarafa avantaj sağlayacak şekilde ofsayt kuralının değiştirileceğinin işaretini verdi.
"VAR YÜZÜNDEN YAPMIYORUZ"
Infantino, "Ofsayt kuralı son 100 yılda evrim geçirdi. Ve şu an biz yine bu kuralı tartışıyoruz. Aslında bu tartışmayı VAR yüzünden yapmıyoruz. Hücum futbolunu geliştirmek için yapıyoruz.
Zaten ofsaytın evrimi de bu şekilde oldu. Kıl payı ofsaytın kaldırılmasının bu konuda faydası olabilir" diyerek kuralın değişeceğini dile getirdi.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GOLÜ TARTIŞMA YARATTI
Bu konudaki son tartışma Galatasaray-Hatayspor maçındaki 3. golde yaşandı. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gole yan hakem bayrak kaldırırken, VAR'dan çekilen çizgi sonrası gol geçerli sayıldı. Verilen gol kararı sosyal medyada tartışma yarattı.
Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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