06 Aralık 2020, Pazar

FUTBOL

FIFA Başkanı Gianni Infantino resmen duyurdu! Ofsayt kuralında değişiklik

FIFA Başkanı Gianni Infantino, VAR'da çekilen ofsayt çizgilerine rağmen özellikle kıl payı pozisyonlarda yaşanan tartışmalara son noktayı koydu. Bazı pozisyonlarda kafalarda soru işareti kaldığını vurgulayan Infantino, ofsayt kuralında değişikliğe gidilebileceğini de duyurdu. İşte detaylar...

FIFA Başkanı Gianni Infantino resmen duyurdu! Ofsayt kuralında değişiklik
FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

Video Yardımcı Hakem () sistemi birçok konuda dünyasına fayda sağlarken, ofsaytlar ise tartışılmaaya devam ediyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino resmen duyurdu! Ofsayt kuralında değişiklik

'da çekilen ofsayt çizgilerine rağmen özellikle kıl payı pozisyonlarda yaşanan tartışmalar kural koyucuları harekete geçirdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino resmen duyurdu! Ofsayt kuralında değişiklik

Konuya müdahil olan Başkanı , ve yaşanan tarrtışmalar sonrası flaş bir açıklamada bulundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino resmen duyurdu! Ofsayt kuralında değişiklik

Milliyet'in derlediği habere göre Başkanı, hücum eden tarafa avantaj sağlayacak şekilde ofsayt kuralının değiştirileceğinin işaretini verdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino resmen duyurdu! Ofsayt kuralında değişiklik

"VAR YÜZÜNDEN YAPMIYORUZ"
Infantino, " son 100 yılda evrim geçirdi. Ve şu an biz yine bu kuralı tartışıyoruz. Aslında bu tartışmayı yüzünden yapmıyoruz. Hücum futbolunu geliştirmek için yapıyoruz.

FIFA Başkanı Gianni Infantino resmen duyurdu! Ofsayt kuralında değişiklik

Zaten ofsaytın evrimi de bu şekilde oldu. Kıl payı ofsaytın kaldırılmasının bu konuda faydası olabilir" diyerek kuralın değişeceğini dile getirdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino resmen duyurdu! Ofsayt kuralında değişiklik

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GOLÜ TARTIŞMA YARATTI
Bu konudaki son tartışma Galatasaray-Hatayspor maçındaki 3. golde yaşandı. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gole yan hakem bayrak kaldırırken, 'dan çekilen çizgi sonrası gol geçerli sayıldı. Verilen gol kararı sosyal medyada tartışma yarattı.

Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme! Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme!
UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste
Bakan Kasapoğlu corona virüsüne yakalandı Bakan Kasapoğlu corona virüsüne yakalandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör