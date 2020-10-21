Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izle! ZTK maçları nasıl canlı izlenir? A Spor izle...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.tur heyecanı yaşanıyor. Günün maçları arasında Esenler Erokspor - Arnavutköy Belediye SK, Tekirdağspor - Silivrispor ve Fethiyespor - Nazilli Belediyespor maçları yer alıyor. Futbolseverler maçları canlı izlemek için araştırma yapıyor. İşte detaylar... | Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? A Spor izle...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelelerinde 14 kritik maç oynanacak. Kazanan takımların ismini bir sonraki tura yazdıracağı Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları şu şekilde;
13:00 Elazığ Bld FK - Diyarbekirspor
13:00 Esenler Erok - Arnavutköy Bld
13:30 Sultanbeyli - Yalovaspor
13:30 Kırıkkale BA - Düzcespor
13:30 Çatalcaspor - Şile Yıldız
13:30 1954 Kelkit - Hopaspor
13:30 Ofspor - Yomraspor
13:30 Cizrespor - Siirt İÖİ
13:30 Nevşehir Bld - Kozan Spor
13:30 Muğlaspor - Kızılcabölük
13:30 Isparta 32 - Kestelspor
14:30 68 Aksaray Bld - Yeşilyurt Bld
15:00 Tekirdağspor - Silivrispor
19:00 Fethiyespor - Nazilli Bld
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