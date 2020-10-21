21 Ekim 2020, Çarşamba

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izle! ZTK maçları nasıl canlı izlenir? A Spor izle...

ZTK maçları nasıl canlı izlenir?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.10.2020

'nda 2.tur heyecanı yaşanıyor. Günün maçları arasında Esenler Erokspor - Arnavutköy Belediye SK, Tekirdağspor - Silivrispor ve Fethiyespor - maçları yer alıyor. Futbolseverler maçları canlı izlemek için araştırma yapıyor. İşte detaylar... | Ziraat Türkiye Kupası maçlarını ! Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? A Spor izle...

'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelelerinde 14 kritik maç oynanacak. Kazanan takımların ismini bir sonraki tura yazdıracağı Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları şu şekilde;

13:00 Elazığ Bld FK - Diyarbekirspor

13:00 Esenler Erok - Arnavutköy Bld

13:30 Sultanbeyli - Yalovaspor

13:30 BA - Düzcespor

13:30 Çatalcaspor - Şile Yıldız

13:30 1954 Kelkit - Hopaspor

13:30 Ofspor - Yomraspor

13:30 Cizrespor - İÖİ

13:30 Bld - Kozan Spor

13:30 Muğlaspor - Kızılcabölük

13:30 32 - Kestelspor

14:30 68 Bld - Yeşilyurt Bld

15:00 Tekirdağspor - Silivrispor

19:00 Fethiyespor - Nazilli Bld

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