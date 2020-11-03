03 Kasım 2020, Salı

FUTBOL

Başakşehir Manchester United maçının hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir Manchester United maçına hazır
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol , H Grubu'ndaki 3. maçında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

yönetiminde yap��lan ve ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Başakşehirli oyuncular ardından pas oyunu oynadı. Daha sonra turuncu lacivertli takım taktiksel çalışma ve çift kale maçla maçı hazırlıklarını tamamladı. İdmanda Mahmut Tekdemir takımdan ayrı düz koşu yaparken, sakatlıkları düzelen Azubuike, Chadli ve Uğur Uçar ise takımla birlikte çalıştı.

'de Crivelli ve Caiçara maçta forma giyemeyecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek.

Buruk ManU maçı öncesi konuştu haberin devamı

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