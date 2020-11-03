Başakşehir Manchester United maçının hazırlıklarını tamamladı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki 3. maçında Manchester United ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yap��lan ve ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Başakşehirli oyuncular ardından pas oyunu oynadı. Daha sonra turuncu lacivertli takım taktiksel çalışma ve çift kale maçla Manchester United maçı hazırlıklarını tamamladı. İdmanda Mahmut Tekdemir takımdan ayrı düz koşu yaparken, sakatlıkları düzelen Azubuike, Chadli ve Uğur Uçar ise takımla birlikte çalıştı.

Başakşehir'de Crivelli ve Caiçara maçta forma giyemeyecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek.

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