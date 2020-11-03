Başakşehir Manchester United maçının hazırlıklarını tamamladı
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki 3. maçında Manchester United ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yap��lan ve ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Başakşehirli oyuncular ardından pas oyunu oynadı. Daha sonra turuncu lacivertli takım taktiksel çalışma ve çift kale maçla Manchester United maçı hazırlıklarını tamamladı. İdmanda Mahmut Tekdemir takımdan ayrı düz koşu yaparken, sakatlıkları düzelen Azubuike, Chadli ve Uğur Uçar ise takımla birlikte çalıştı.
Başakşehir'de Crivelli ve Caiçara maçta forma giyemeyecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama