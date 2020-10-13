Cristiano Ronaldo'nun corona virüsü testi pozitif çıktı
Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Durumunun iyi olduğu aktarılan Ronaldo'nun semptom göstermediği ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, UEFA Uluslar Ligi maçları için milli takım kampında bulunan Portekizli futbolcu Ronaldo'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Durumunun iyi olduğu aktarılan Ronaldo'nun semptom göstermediği ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.
İtalya'nın Juventus ekibinde forma giyen 35 yaşındaki futbolcunun milli takım kampından ayrıldığı ve İsveç ile oynanacak mücadelede görev yapamayacağı ifade edildi.
Ayrıca pozitif vakanın ardından milli takımda bulunan diğer oyuncuların testten geçirildiği ve tüm sonuçların negatif çıktığı bildirildi.
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Portekiz, 14 Ekim Çarşamba günü İsveç'i ağırlayacak.
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