13 Ekim 2020, Salı

FUTBOL

Cristiano Ronaldo'nun corona virüsü testi pozitif çıktı

Ronaldo'ya corona virüsü şoku!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 Giriş Tarihi: 13.10.2020

, 'nun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Durumunun iyi olduğu aktarılan 'nun semptom göstermediği ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Uluslar Ligi maçları için milli takım kampında bulunan Portekizli futbolcu 'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Durumunun iyi olduğu aktarılan Ronaldo'nun semptom göstermediği ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

'nın ekibinde forma giyen 35 yaşındaki futbolcunun milli takım kampından ayrıldığı ve ile oynanacak mücadelede görev yapamayacağı ifade edildi.

Ayrıca pozitif vakanın ardından milli takımda bulunan diğer oyuncuların testten geçirildiği ve tüm sonuçların negatif çıktığı bildirildi.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Portekiz, 14 Ekim Çarşamba günü İsveç'i ağırlayacak.

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