Türkiye - Sırbistan maçına seyirci alınacak mı? TFF'den açıklama geldi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Türkiye - Sırbistan maçına localara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Türkiye - Sırbistan maçına localara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınacağını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
A Milli Takımımızın Sırbistan ile 14 Ekim Çarşamba günü sat 21.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçı öncesinde çeşitli kararlar alındı.
Buna göre; stadyuma gelecek seyirciler için yapılan düzenlemeler ve uygulamalar şöyle:
1. TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirler girebilecektir.
2. Stadyumda maç günü kesinlikle bilet satışı yapılmayacaktır.
3. UEFA kuralları gereği stadyuma gelecek seyircilerin toplu ulaşım ile stadyuma gelmemesi gerekmektedir.
4. Stadyuma yaya olarak girecek seyirciler stadyuma;
a. Stadın Doğu tarafındaki Metro çıkışındaki Aslanlı yoldaki girişlerden,
b. Stadın Batı tarafındaki Cendere Caddesi tarafında bulunan P3-P4 turnike çıkış merdiven tarafındaki girişlerden,
c. Stadın güneyinde yer alan Güney Taraftar Girişi tarafındaki girişlerden girebilecektir.
5. Araç ile girişler, TEM otobanı paralelinde bulunan yan yol üzerindeki stadyum araç girişinden yapılacaktır.
6. Stadyuma TFF otopark kartı olan araçlar ile biletli kişilerin plaka kaydını bildirdikleri araçları alınacaktır.
7. Seyircilerin 1. Güvenlik ve araç giriş kontrolleri sonrası tribünlere girişi şu turnikelerden sağlanacaktır:
a. G6 turnikesi (Güney)
b. Doğu VIP 4 turnikesi (P1-P2 otoparkı)
c. Batı VIP 4 turnikesi (P1-P2 otoparkı)
8. Turnikelerde ateş ölçümü yapılacak olup, özel güvenlik yetkililerince seyircilere doldurtulacak "Epidemiolojik Form" ile girişler sağlanacaktır.
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