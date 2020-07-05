05 Temmuz 2020, Pazar

FUTBOL

Dusko Tosic’e bıçaklı tehdit!

Dusko Tosic’e bıçaklı tehdit!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

'ın eski futbolcusu ve antrenörü Andreja Milutinovic Kalemeydan'da koşu yaptığı sırada üç kişi tarafından bıçakla tehdit edildi.

Objektiv'de yer alan habere göre; ve Milutinovic, sabah erken saatlerde koşuya çıktılar. Kalemeydan içinde yaptıkları koşu sırasında 3 erkekten oluşan bir grup Tosic ve Milutinovic'i durdurup para istedi.
İkili, para vermeyi reddetti. Bunun üzerine üç erkekten oluşan saldırganlar, bıçakla tehdit ederek para taleplerini yineledi.

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Tosic ve Milutinovic, bıçağın çıkmasının ardından koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştılar ancak bu kez üzerlerine taşlar atıldı. İkili, olayı yaralanmadan atlattı.

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