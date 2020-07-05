Dusko Tosic’e bıçaklı tehdit!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic ve antrenörü Andreja Milutinovic Kalemeydan'da koşu yaptığı sırada üç kişi tarafından bıçakla tehdit edildi.

Objektiv'de yer alan habere göre; Dusko Tosic ve Milutinovic, sabah erken saatlerde koşuya çıktılar. Kalemeydan içinde yaptıkları koşu sırasında 3 erkekten oluşan bir grup Tosic ve Milutinovic'i durdurup para istedi.

İkili, para vermeyi reddetti. Bunun üzerine üç erkekten oluşan saldırganlar, bıçakla tehdit ederek para taleplerini yineledi.

Tosic ve Milutinovic, bıçağın çıkmasının ardından koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştılar ancak bu kez üzerlerine taşlar atıldı. İkili, olayı yaralanmadan atlattı.

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