Felix Magath'tan Pep Guardiola'ya flaş sözler! "Lionel Messi olmadan..."
Ünlü teknik direktör Felix Magath, Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola hakkında flaş sözler kullandı. Alman çalıştırıcı, "Lionel Messi olmasaydı, Guardiola'nın sistemi bu kadar başarılı olamazdı" dedi.
Bir dönem Bayern Münih'i de çalıştıran ünlü Alman teknik direktör Felix Magath, Manchester City Teknik Direktörü Pep Gaurdiola hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
67 yaşındaki teknik adam, Barcelona'nın Guardiola döneminde elde ettiği başarılarda en büyük pay sahibi olarak Lionel Messi'yi gösterdi.
"GUARDIOLA DEĞİL, MESSI KAZANDI!"
Sport Bild'e demeç veren Felix Magath, "Barcelona'daki en büyük başarıları Guardiola değil, Messi kazandı. Messi olmasaydı, bu sistem Guardiola için hiçbir zaman bu kadar başarılı olmazdı. Aksi olsaydı, Manchester City ve Bayern Münih'de de benzer başarılar alırdı" dedi.
Barcelona, Guardiola'nın teknik direktörlük görevine getirildiği ilk sezon olan 2008-09'da La Liga, Copa del Rey ve Şampiyonlar Ligi kupalarının tamamını kazanmıştı.
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