12 Ekim 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Felix Magath'tan Pep Guardiola'ya flaş sözler! "Lionel Messi olmadan..."

Ünlü teknik adamdan Guardiola'ya flaş sözler! Messi olmadan...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.10.2020

Ünlü , 'nin menajeri hakkında flaş sözler kullandı. Alman çalıştırıcı, " olmasaydı, Guardiola'nın sistemi bu kadar başarılı olamazdı" dedi.

Bir dönem 'i de çalıştıran ünlü Alman , Teknik Direktörü Pep Gaurdiola hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

67 yaşındaki teknik adam, 'nın Guardiola döneminde elde ettiği başarılarda en büyük pay sahibi olarak 'yi gösterdi.

"GUARDIOLA DEĞİL, MESSI KAZANDI!"

Sport Bild'e demeç veren Felix Magath, "Barcelona'daki en büyük başarıları Guardiola değil, Messi kazandı. Messi olmasaydı, bu sistem Guardiola için hiçbir zaman bu kadar başarılı olmazdı. Aksi olsaydı, Manchester City ve Bayern Münih'de de benzer başarılar alırdı" dedi.

Barcelona, Guardiola'nın teknik direktörlük görevine getirildiği ilk sezon olan 2008-09'da , Copa del Rey ve Şampiyonlar Ligi kupalarının tamamını kazanmıştı.

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