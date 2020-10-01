01 Ekim 2020, Perşembe
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Son dakika: UEFA'dan flaş seyirci kararı!
Son dakika haberi... UEFA, yerel yönetimlerle görüşülerek UEFA organizasyonlarında stadyum kapasitesinin %30'unu aşmamak kaydıyla maçlara seyirci alınacağını duyurdu.
UEFA gelecek sezon organizasyonlara yüzde 30 oranında seyirci alınmasına karar verildiğini açıkladı.
UEFA, yerel yönetimlerle görüşülerek UEFA organizasyonlarında stadyum kapasitesinin yüzde 30'unu aşmamak kaydıyla maçlara seyirci alınacağını duyurdu.
İLK KEZ SÜPER KUPA'DA UYGULANDI
Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki Süper Kupa finaline yüzde 30 oranında seyirci alınmıştı.
Bu kararla birlikte Süper Kupa finali corona virüsü tedbirleri sonrası seyirci alınan ilk organizasyon olmuştu.
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