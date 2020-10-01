01 Ekim 2020, Perşembe

FUTBOL

Son dakika: UEFA'dan flaş seyirci kararı!

UEFA'dan flaş seyirci kararı!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 Giriş Tarihi: 01.10.2020

Son dakika haberi... , yerel yönetimlerle görüşülerek UEFA organizasyonlarında stadyum kapasitesinin %30'unu aşmamak kaydıyla maçlara seyirci alınacağını duyurdu.

gelecek sezon organizasyonlara yüzde 30 oranında seyirci alınmasına karar verildiğini açıkladı.

UEFA, yerel yönetimlerle görüşülerek UEFA organizasyonlarında stadyum kapasitesinin yüzde 30'unu aşmamak kaydıyla maçlara seyirci alınacağını duyurdu.

İLK KEZ SÜPER KUPA'DA UYGULANDI

'ni kazanan ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki finaline yüzde 30 oranında seyirci alınmıştı.

Bu kararla birlikte Süper Kupa finali corona virüsü tedbirleri sonrası seyirci alınan ilk organizasyon olmuştu.

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