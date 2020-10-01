Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu! İşte Başakşehir'in rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, play-off maçlarının sona ermesinin ardından gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in 4. torbadan girdiği kurada H Grubu'nda yer aldı. İşte çekilen kura sonrası oluşan gruplar...
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçlarının sona ermesinin ardından gruplar UEFA'nın Cenevre'deki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle gruplar belirllendi.
Temisilcimiz Başakşehir'in 4. torbada yer aldığı ve H Grubu'nda düştüğü Şampiyonlar Ligi kuralarında 32 takım yer aldı. İlk grup maçlarının 20 Ekim'de oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final ise 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
İŞTE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLUŞAN GRUPLAR:
A Grubu: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moskova
B Grubu: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Borussia Mönchengladbach
C Grubu: Porto, Manchester City, Olympiakos, Marsilya
D Grubu: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland
E Grubu: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes
F Grubu: Zenit, Borussia Dortmund, Lazio, Club Brugge
G Grubu: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, Ferencvaros
H Grubu: PSG, Manchester United, RB Leipzig, BAŞAKŞEHİR
MAÇ TAKVİMİ
1. maçlar: 20-21 Ekim
2. maçlar: 27-28 Ekim
3. maçlar: 3-4 Kasım
4. maçlar: 24-25 Kasım
5. maçlar: 1-2 Aralık
6. maçlar: 8-9 Aralık
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