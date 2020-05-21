21 Mayıs 2020, Perşembe

FUTBOL

Infantino’ya gönderme

Infantino’ya gönderme
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

Başkanı Ceferin, FIFA Başkanı 'ya da göndermede bulundu. Ceferin, "Bir gün başka, diğer gün başka konuşuyor. Bir yandan maç sayısını düşürelim diyor, diğer yandan 24 takımla Kulüpler Dünya Kupası oynatmak istiyor. Kriz süresince konuşamadık. Ancak, zamanı gelince oturur konuşuruz" diye konuştu.

Başkanı Ceferin, FIFA Başkanı 'ya da göndermede bulundu. Ceferin, "Bir gün başka, diğer gün başka konuşuyor. Bir yandan maç sayısını düşürelim diyor, diğer yandan 24 takımla Kulüpler Dünya Kupası oynatmak istiyor. Kriz süresince konuşamadık. Ancak, zamanı gelince oturur konuşuruz" diye konuştu.

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