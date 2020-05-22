Bundesliga'da 4 maç şifresiz yayınlanacak

Dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını sonrası ertelenen liglerden olan ve geçtiğimiz hafta yeniden start alan Almanya Ligi Bundesliga maçları, TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT Spor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bundesliga'da 5 takımın şampiyonluk yarışı, birbirinden önemli yıldızlar ve Türk futbolcuların performansları TRT Spor'da. Bu ay Bundesliga keyfini 4 karşılaşmayla yaşayacaksınız." ifadeleri kullanıldı.

İşte bu ay yayınlanacak maçlar:

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach

Hoffenheim - Köln

Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

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