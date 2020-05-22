22 Mayıs 2020, Cuma

FUTBOL

Bundesliga'da 4 maç şifresiz yayınlanacak

Bundesliga'da 4 maç şifresiz yayınlanacak
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını sonrası ertelenen liglerden olan ve geçtiğimiz hafta yeniden start alan Bundesliga maçları, Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

Spor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bundesliga'da 5 takımın şampiyonluk yarışı, birbirinden önemli yıldızlar ve Türk futbolcuların performansları TRT Spor'da. Bu ay Bundesliga keyfini 4 karşılaşmayla yaşayacaksınız." ifadeleri kullanıldı.

İşte bu ay yayınlanacak maçlar:

- Bayer Leverkusen
Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach
Hoffenheim - Köln
Wolfsburg -

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