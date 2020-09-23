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FUTBOL

Şota Arveladze corona virüsüne yakalandı

Şota'ya corona virüsü şoku!
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

Özbekistan Süper Ligi takımlarından Pakhtakor'un teknik direktörlüğünü yürüten 'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı

Gürcü teknik adam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Kendimi izole ettim ve sonuçları doğrulamak için ikinci testi bekliyorum. Nasıl olduğuma dair sizi bilgilendirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bir dönem 'da oynayan ve bordo-mavili kulübün yanı sıra ile 'da teknik direktörlük de yapan 47 yaşındaki Şota, 2017 yılında Pakhtakor'u çalıştırmaya başlamıştı.

Süper Kupa'da 1,1 milyar Euro'luk maç haberin devamı



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