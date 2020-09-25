25 Eylül 2020, Cuma

FUTBOL

TFF'den corona virüsü açıklaması! 3 hakemin testi pozitif çıktı

TFF'den corona virüsü açıklaması! 3 hakemin testi pozitif
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 Giriş Tarihi: 25.09.2020

(), resmi internet sitesinden 2 klasman ve 1 bölgesel hakemin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

() Sağlık Kurulu, iki klasman hakemi ile bir bölgesel hakemin 23 Eylül Çarşamba günü yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.

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