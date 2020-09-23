23 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Süper Kupa'da 1,1 milyar Euro'luk maç

Süper Kupa'da 1,1 milyar Euro'luk maç
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

finalinde 24 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek ile Sevilla'nın toplam futbolcu değeri 1 milyar 189 milyon Euro olarak dikkat çekti.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan 'in kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 837,95 milyon Euro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Sevilla'nın ise 351,90 milyon Euro oldu.

Puskas Arena'da yarın oynanacak final maçı öncesi, Bayern Münih'in Alman yıldızlarından 90 milyon, ise 85 milyon Euro'luk değerleriyle takımın en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.

Sevilla'da ise Arjantinli kanat oyuncusu ile Breziyalı savunmacı 50'şer milyon Euro'luk değerleriyle göze çarpıyor.

Bayern Münihli futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

FutbolcuDeğeri (Euro)
Serge Gnabry90 milyon
Joshua Kimmich85 milyon
Alphonso Davies80 milyon
Leroy Sane70 milyon
David Alaba65 milyon
Robert Lewandowski60 milyon
Leon Goretzka60 milyon
Niklas Süle48 milyon
Lucas Hernandez45 milyon
Benjamin Pavard45 milyon
Kingsley Coman40 milyon
Thomas Müller35 milyon
Corentin Tolisso25,5 milyon
Manuel Neuer18 milyon
Jerome Boateng12 milyon
Tanguy Nianzou11 milyon
Javi Martinez10 milyon
Michael Cuisance10 milyon
Joshua Zirkzee9 milyon
Alexander Nübel8 milyon
Adrian Fein5 milyon
Sven Ulreich3 milyon
Chris Richards2,2 milyon
Jamal Musiala1 milyon
Ron-Thorben Hoffmann250 bin
TOPLAM837,95 milyon

Sevilla futbolcularının değeri

Sevilla'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

FutbolcuDeğeri (Euro)
Lucas Ocampos50 milyon
Diego Carlos50 milyon
Jules Kounde30 milyon
Ivan Rakitic20 milyon
Suso17,5 milyon
Oscar Rodriguez15 milyon
Tomas Vaclik14,5 milyon
Joan Jordan14,5 milyon
Oliver Torres13,5 milyon
Marcos Acuna12 milyon
Youssef En-Nesyri12 milyon
Carlos Fernandez10 milyon
Luuk de Jong9,5 milyon
Franco Vazquez9,5 milyon
Munir El Haddadi9 milyon
Bryan Gil9 milyon
Fernando Reges8 milyon
Nemanja Gudelj5,5 milyon
Roque Mesa5,5 milyon
Ibrahim Amadou5,5 milyon
Sergio Escudero4,8 milyon
Joris Gnagnon4,8 milyon
Alejandro Pozo4,5 milyon
Sergi Gomez4 milyon
Aleix Vidal3,5 milyon
Jesus Navas3,2 milyon
Bono3 milyon
Sebastien Corchia1,6 milyon
Juan Soriano1,6 milyon
Javi Diaz400 bin
TOPLAM351,90 milyon



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