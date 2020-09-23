UEFA Süper Kupa'da 1,1 milyar Euro'luk maç
UEFA Süper Kupa finalinde 24 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek Bayern Münih ile Sevilla'nın toplam futbolcu değeri 1 milyar 189 milyon Euro olarak dikkat çekti.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Bayern Münih'in kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 837,95 milyon Euro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Sevilla'nın ise 351,90 milyon Euro oldu.
Puskas Arena'da yarın oynanacak final maçı öncesi, Bayern Münih'in Alman yıldızlarından Serge Gnabry 90 milyon, Joshua Kimmich ise 85 milyon Euro'luk değerleriyle takımın en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.
Sevilla'da ise Arjantinli kanat oyuncusu Lucas Ocampos ile Breziyalı savunmacı Diego Carlos 50'şer milyon Euro'luk değerleriyle göze çarpıyor.
Bayern Münihli futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (Euro)
|Serge Gnabry
|90 milyon
|Joshua Kimmich
|85 milyon
|Alphonso Davies
|80 milyon
|Leroy Sane
|70 milyon
|David Alaba
|65 milyon
|Robert Lewandowski
|60 milyon
|Leon Goretzka
|60 milyon
|Niklas Süle
|48 milyon
|Lucas Hernandez
|45 milyon
|Benjamin Pavard
|45 milyon
|Kingsley Coman
|40 milyon
|Thomas Müller
|35 milyon
|Corentin Tolisso
|25,5 milyon
|Manuel Neuer
|18 milyon
|Jerome Boateng
|12 milyon
|Tanguy Nianzou
|11 milyon
|Javi Martinez
|10 milyon
|Michael Cuisance
|10 milyon
|Joshua Zirkzee
|9 milyon
|Alexander Nübel
|8 milyon
|Adrian Fein
|5 milyon
|Sven Ulreich
|3 milyon
|Chris Richards
|2,2 milyon
|Jamal Musiala
|1 milyon
|Ron-Thorben Hoffmann
|250 bin
|TOPLAM
|837,95 milyon
Sevilla futbolcularının değeri
Sevilla'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (Euro)
|Lucas Ocampos
|50 milyon
|Diego Carlos
|50 milyon
|Jules Kounde
|30 milyon
|Ivan Rakitic
|20 milyon
|Suso
|17,5 milyon
|Oscar Rodriguez
|15 milyon
|Tomas Vaclik
|14,5 milyon
|Joan Jordan
|14,5 milyon
|Oliver Torres
|13,5 milyon
|Marcos Acuna
|12 milyon
|Youssef En-Nesyri
|12 milyon
|Carlos Fernandez
|10 milyon
|Luuk de Jong
|9,5 milyon
|Franco Vazquez
|9,5 milyon
|Munir El Haddadi
|9 milyon
|Bryan Gil
|9 milyon
|Fernando Reges
|8 milyon
|Nemanja Gudelj
|5,5 milyon
|Roque Mesa
|5,5 milyon
|Ibrahim Amadou
|5,5 milyon
|Sergio Escudero
|4,8 milyon
|Joris Gnagnon
|4,8 milyon
|Alejandro Pozo
|4,5 milyon
|Sergi Gomez
|4 milyon
|Aleix Vidal
|3,5 milyon
|Jesus Navas
|3,2 milyon
|Bono
|3 milyon
|Sebastien Corchia
|1,6 milyon
|Juan Soriano
|1,6 milyon
|Javi Diaz
|400 bin
|TOPLAM
|351,90 milyon
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