PFDK kararları açıklandı! Galatasaray...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı. Kurul, 6 Süper Lig ekibine ceza verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından yapılan toplantıda alınan kararlarla ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:
"- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 01.09.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 01.09.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 01.09.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 29.08.2020 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 25.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GÖZTEPE A.Ş., 28.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MENEMENSPOR, 31.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ALTAY özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
- GALATASARAY A.Ş.'nin, 31.08.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÜMRANİYESPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı ve bu eylem nedeni ile daha önce İHTAR CEZASI ile cezalandırıldığı dikkate alınarak talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir."
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