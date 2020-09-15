15 Eylül 2020, Salı

FUTBOL

PFDK kararları açıklandı! Galatasaray...

PFDK kararları açıklandı! Galatasaray...
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Giriş Tarihi: 15.09.2020

(), resmi internet sitesinden () kararlarını açıkladı. Kurul, 6 ekibine ceza verdi.

tarafından yapılan toplantıda alınan kararlarla ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:

"- A.Ş.'nin, 01.09.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 01.09.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

- A.Ş.'nin, 01.09.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

- A.Ş.'nin, 29.08.2020 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 25.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GÖZTEPE A.Ş., 28.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MENEMENSPOR, 31.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ALTAY özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

- A.Ş.'nin, 31.08.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÜMRANİYESPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı ve bu eylem nedeni ile daha önce İHTAR CEZASI ile cezalandırıldığı dikkate alınarak talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir."

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi haberin devamı



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