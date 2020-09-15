PFDK kararları açıklandı! Galatasaray...

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından yapılan toplantıda alınan kararlarla ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:

"- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 01.09.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 01.09.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 01.09.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 29.08.2020 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 25.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GÖZTEPE A.Ş., 28.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MENEMENSPOR, 31.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ALTAY özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

- GALATASARAY A.Ş.'nin, 31.08.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÜMRANİYESPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı ve bu eylem nedeni ile daha önce İHTAR CEZASI ile cezalandırıldığı dikkate alınarak talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

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