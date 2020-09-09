A Milli Takımımızın yıldız futbolcusu Cenk Tosun A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile adı son dönemlerde transfer söylentilerine karışan Tosun, "Türkiye'ye dönmek için çok erken" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ve sarı-lacivertli takımla görüşme sağladığı iddia edilen Cenk Tosun'dan önemli açıklamalar geldi.

İşte o açıklamalar:

Cenk Tosun: Everton'da forma rekabeti çok yüksek. Forma şansı az bulduğum için Crystal Palace'a gittim. Sakatlığımın üzerinden 6 ay geçti. Kendimi iyi hissediyorum. 1-1,5 ay sahada çalışmalar yapıyoruz. Fizik anlamda hazır olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum.

FENERBAHÇE CEVABI!

Fenerbahçe'ye transferi konusunda gelen soruya Cenk Tosun, "Sakatlığım süresince hiçbir kulüple görüşme yapmadım. Diz sakatlığım 1.5 ay sonra iyileşecek. İyileştikten sonra Everton'da devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNMEK İÇİN ERKEN"

"Önceliğim Avrupa'da kalmak olacak. İnsanlardan çok güzel tepkiler alıyorum. Türkiye'ye dönmemi isteyen de çok ama geri dönmek için çok erken."

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