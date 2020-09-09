09 Eylül 2020, Çarşamba

FUTBOL

Cenk Tosun A Spor'a özel konuştu! Fenerbahçe sözleri...

A Spor'a özel konuştu! Cenk'ten F.Bahçe sözleri
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 Giriş Tarihi: 09.09.2020

A Milli Takımımızın yıldız futbolcusu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. ile adı son dönemlerde söylentilerine karışan Tosun, "Türkiye'ye dönmek için çok erken" ifadelerini kullandı.

'nin gündeminde yer alan ve sarı-lacivertli takımla görüşme sağladığı iddia edilen 'dan önemli açıklamalar geldi.

İşte o açıklamalar:

Cenk Tosun: Everton'da forma rekabeti çok yüksek. Forma şansı az bulduğum için Crystal Palace'a gittim. Sakatlığımın üzerinden 6 ay geçti. Kendimi iyi hissediyorum. 1-1,5 ay sahada çalışmalar yapıyoruz. Fizik anlamda hazır olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum.

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FENERBAHÇE CEVABI!

Fenerbahçe'ye transferi konusunda gelen soruya Cenk Tosun, "Sakatlığım süresince hiçbir kulüple görüşme yapmadım. Diz sakatlığım 1.5 ay sonra iyileşecek. İyileştikten sonra Everton'da devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNMEK İÇİN ERKEN"

"Önceliğim Avrupa'da kalmak olacak. İnsanlardan çok güzel tepkiler alıyorum. Türkiye'ye dönmemi isteyen de çok ama geri dönmek için çok erken."

Cenk Tosun'dan F.Bahçe sözleri! Transfer...

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