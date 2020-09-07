07 Eylül 2020, Pazartesi

FUTBOL

Quaresma Vitoria Guimares ile sözleşme imzaladı

Resmen açıklandı! Quaresma'nın yeni takımı...
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

Transferi merak konusu haline gelen Rıcardo Quaresma Ülkesinin takımlarından ile sözleşme imzaladı.

'ta oynadığı futbolla taraftarların adeta sevgilisi haline gelen 'nın yeni takım belli oldu.

Siyah beyazlılarla yollarını ayırmasının ardından 'ya olan ülkesinde döndü.

RESMEN AÇIKLADILAR
Portekiz Ligi ekiplerinden , Quaresma ile anlaşıldığını duyururken, "Kralım çok yaşa!" yazısını paylaştı.

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