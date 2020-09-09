Turgay Demir: Cavani Fenerbahçe'ye gelirse canlı yayında formasını giyerim

Bire Bir Futbol programına katılan A Spor yorumcusu Turgay Demir, Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi. Demir, "Cavani gelirse canlı yayında formasını giyerim. Sonra da kendisinden bir imzalı formasını isterim" dedi.

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