Türkiye'de futbolun kaderi belli oluyor
Corona virüsü pandemisi nedeniyle ara verilen Türkiye futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun kaderi bugün yapılacak toplantıda belirlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte saat 15.00'te bir toplantı gerçekleştirecek.
19 Mart'ta koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınan Süper Lig, TFF 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Lig ile Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) kaderi yapılacak toplantıdan çıkacak karara göre şekillenecek. TFF ve Kulüpler Birliği heyeti, geçtiğimiz hafta da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelmişti.
TEMMUZ'DA SONA ERECEK
Toplantıda liglerin ne zaman başlayacağına yönelik potansiyel bir takvim belirlenirken, bu takvimin uygun olup olmadığı ve maçların oynanmasının risk teşkil edip etmeyeceğine yönelik son karar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerine göre verilecek. TFF; Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinden olumlu yanıt alması halinde Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'i kaldığı yerden oynatmaya başlayacak. Haziran'ın ortasında ligin başlaması planlanırken, sadece hafta sonlarında oynayarak sezon temmuz ayının sonunda bitecek.
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