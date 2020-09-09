Cenk Tosun'dan Fenerbahçe sözleri! Transfer...

A Milli Takımımızın yıldız futbolcusu Cenk Tosun A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile adı son dönemlerde transfer söylentilerine karışan Tosun, "Türkiye'ye dönmek için çok erken" ifadelerini kullandı.

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