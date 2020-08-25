25 Ağustos 2020, Salı

FUTBOL

FIFA, kulüplere milli takımlara oyuncu göndermeme hakkı tanıdı

FIFA'dan flaş karar! Kulüplere...
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

, üyesi ülkelerin takımlarına ile 8 Eylül arasında oynanacak milli maçlarda, oyuncularını milli takımlarına göndermeme hakkı tanıdı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (), koronavirüs pandemisi nedeniyle dün yaptığı resmi açıklama ile yeni bir karar açıkladı. Yapılan açıklamada, üyesi ülkelerin takımlarına, ile 8 Eylül arasında oynanacak olan maçlarda milli takımlara oyuncu göndermeme hakkı tanındığı kaydedildi.

Öte yandan aynı kural, 14 - 22 Eylül arasında oynanacak kadın maçlarında, UEFA üyesi kadın futbol takımlarında da geçerli olacak.

UEFA'dan seyircili maç kaç kararı! haberin devamı

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