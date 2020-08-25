25 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA resmen açıkladı! Sevilla - Bayern Münih maçı seyircili oynanacak

UEFA'dan seyircili maç kaç kararı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 Giriş Tarihi: 25.08.2020

İcra Komitesi, 2020 UEFA Süper Kupasının, 24 Eylül 2020 tarihinde Budapeşte'de, daha az seyirci sayısıyla stadyum kapasitesinin %30'una kadar oynanmasına izin vermeye karar verdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla, Inter'i 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi olurken, de Şampiyonlar Ligi Finali'nde 'yi devirerek kupaya uzanmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından UEFA, sürpriz bir karara imza attı eve seyircili oynanacak maçın müjdesini verdi.

SÜPER KUPA MAÇINA...
Yapılan açıklamaya göre UEFA, Eylül'ün 24'ünde oynanacak Bayern Münih - Sevilla müsabakasının yüzde 30 oranında seyircili oynanacağını açıkladı.

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