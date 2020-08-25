UEFA resmen açıkladı! Sevilla - Bayern Münih maçı seyircili oynanacak
UEFA İcra Komitesi, 2020 UEFA Süper Kupasının, 24 Eylül 2020 tarihinde Budapeşte'de, daha az seyirci sayısıyla stadyum kapasitesinin %30'una kadar oynanmasına izin vermeye karar verdi.
🏟️ The 2020 UEFA Super Cup will be played in Budapest in front of spectators - up to 30% of the capacity of the stadium.— UEFA (@UEFA) August 25, 2020
The decision was approved by the #UEFAExCo today.
Full announcement: 👇
UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla, Inter'i 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi olurken, Bayern Münih de Şampiyonlar Ligi Finali'nde PSG'yi devirerek kupaya uzanmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından UEFA, sürpriz bir karara imza attı eve seyircili oynanacak maçın müjdesini verdi.
SÜPER KUPA MAÇINA...
Yapılan açıklamaya göre UEFA, Eylül'ün 24'ünde oynanacak Bayern Münih - Sevilla müsabakasının yüzde 30 oranında seyircili oynanacağını açıkladı.
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