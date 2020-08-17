Futbol dünyası Melih Vardar'a ağlıyor
İzmir'in Urla ilçesindeki eski Çeşme yolu güzergahında 15 Ağustos Cuma sabaha karşı saat 02.00 sularında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Somasporlu futbolcu Melih Vardar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki otomobilin kullandıkları elektrikli motosiklete çarpması sonucu kardeşi Semih Vardar'la birlikte yaralanan 27 yaşındaki futbolcu, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Urla Gençlikspor ve Bucaspor altyapısında yetişip aynı kulüpte profesyonel olan Melih, Bergama Belediyespor, 1920 Maraşspor, Haçkaspor, Kızılcabölükspor ve Turgutluspor formalarını giydi. Kızılcabölük'ten geçen sezon devre arasında Somaspor'a 6 aylığına transfer olup sözleşmesi biten Melih, takımıyla Play-Off oynayarak 27 Temmuz'da Pazarspor'a Antalya'da 3-2 kaybettikleri finalin ardından üzüntü yaşadı. Melih Vardar, 2018 yılında hayatını Büşra Vardar'la birleştirmişti. Kazanın ardından Urla Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Aydınhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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