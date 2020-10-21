21 Ekim 2020, Çarşamba

FUTBOL

Petr Cech geri döndü! Yeniden Premier Lig kadrosunda

Chelsea'den flaş karar! O ismi futbola döndürdü
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.10.2020

Emekliye ayrılan Çek kaleci , futbola geri döndü. İngiltere ekiplerinden Chelsea, lig yönetimine bildirdiği 25 kişilik kadroya kaleci Petr Cech'i de dahil etti.

İngiltere 'de 'in Mesut Özil'i lig kadrosuna eklememesinin ardından bir büyük sürpriz de Chelsea'de yaşandı. Maviler, 1 yıl önce emekli olduğunu açıklayan ve teknik ekibe dahil olan Çek kaleci 'in adını, 25 kişilik lig maçları kadrosuna ekledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli kalecinin listeye eklenmesindeki sebebin corona virüsü salgını nedeniyle kadroyu olası bir vaka artışı durumunda geniş tutmak olduğu ifade edildi. Petr Cech, Chelsea kadrosundaki 4. kaleci konumunda...

İşte Chelsea'nin Premier Lig kadrosu:

Kaleci: Kepa Arrizabalaga, Willy Caballero, Petr Cech, Edouard Mendy

Defans: Marcos Alonso, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger, , Fikayo Tomori, Kurt Zouma, Reece James, Ben Chilwell, Cesar Azpilicueta, Emerson Palmieri

Orta saha: Jorginho, N'Golo Kante, Mateo Kovacic, Mason Mount, Billy Gilmour

Forvet: Tammy Abraham, Christian Pulisic, Timo Werner, , Callum Hudson-Odoi, Hakim Ziyech, Kai Havertz

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