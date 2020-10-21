Petr Cech geri döndü! Yeniden Premier Lig kadrosunda
Emekliye ayrılan Çek kaleci Petr Cech, futbola geri döndü. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, lig yönetimine bildirdiği 25 kişilik kadroya kaleci Petr Cech'i de dahil etti.
İngiltere Premier Lig'de Arsenal'in Mesut Özil'i lig kadrosuna eklememesinin ardından bir büyük sürpriz de Chelsea'de yaşandı. Maviler, 1 yıl önce emekli olduğunu açıklayan ve teknik ekibe dahil olan Çek kaleci Petr Cech'in adını, 25 kişilik lig maçları kadrosuna ekledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli kalecinin listeye eklenmesindeki sebebin corona virüsü salgını nedeniyle kadroyu olası bir vaka artışı durumunda geniş tutmak olduğu ifade edildi. Petr Cech, Chelsea kadrosundaki 4. kaleci konumunda...
İşte Chelsea'nin Premier Lig kadrosu:
Kaleci: Kepa Arrizabalaga, Willy Caballero, Petr Cech, Edouard Mendy
Defans: Marcos Alonso, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger, Thiago Silva, Fikayo Tomori, Kurt Zouma, Reece James, Ben Chilwell, Cesar Azpilicueta, Emerson Palmieri
Orta saha: Jorginho, N'Golo Kante, Mateo Kovacic, Mason Mount, Billy Gilmour
Forvet: Tammy Abraham, Christian Pulisic, Timo Werner, Olivier Giroud, Callum Hudson-Odoi, Hakim Ziyech, Kai Havertz
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