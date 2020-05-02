Ümit Özat: Fenerbahçe'ye bir gün döneceğim

Türk futbolunun önemli isimlerinden olan ve Bosna Hersek ekiplerinden Celik Zenica'yı çalıştıran teknik direktör Ümit Özat, fotomac.com.tr Instagram canlı yayınına önemli açıklamalarda bulundu. Özat, "Fenerbahçe'den ayrılırken, 'Bir gün Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev yapacağım' diye söz verdim ama bakalım.'' ifadelerini kullandı.

Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor Servisi spor camiasının önemli isimlerini canlı yayın ile konuk alarak izleyiciyle buluşturuyor....

Bu kapsamda Türk futbolunun önemli isimlerinden olan ve Bosna Hersek ekiplerinden Celik Zenica'yı çalıştıran teknik direktör Ümit Özat, fotomac.com.tr Instagram canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIM İLE SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİM''

''Bosna Hersek'den dönüş yaptık temelli, liglerin başlamasını bekliyoruz. Eski oyuncularım ile sürekli iletişim halindeyim.''

''Yurt dışında çalışmak ile yurt içinde çalışmak siyah ile gri kadar farklı ama herkesin balkanları görmesi, takip etmesi gerekir.''

''G.SARAY'IN KULÜP YAPISI ÖRNEK OLMALI''

''Galatasaray'ın kulüp yapısı herkese örnek olmalı, hocasının arkasında sürekli oluyorlar. Fatih Hoca'dan sonra Lucescu geldiğinde şampiyon olamadı ama hocanın arkasında durdu ve başarılı oldu.''

''FENERBAHÇE'NİN MALDINI'Sİ OLURDUM"

''Fenerbahçe'de oynarken 3 asist yaptığım maçta bile maçtan sonra çıkıp 'Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı' var dediler.''

''Zaten çirkin bir adamım ama sarışın olsaydım, küpe taksaydım Fenerbahçe'nin Maldini'si olurdum.''

''KEŞKE GALATASARAY'I YENMESEYDİN DE...''

'Galatasaray'ı yenelim de ligde şampiyon olmasak da olur' düşüncelerini bırakmamız lazım. Sen 96'da Galatasaray'ı 4-0 yendin ama Galatasaray gitti şampiyon oldu, keşke yenemeseydin de sen şampiyon olsaydın.

''FENERBAHÇE'NİN SPORTİF AKLI OLMASI GEREKİYOR''

''Fenerbahçe'nin bir sportif aklı olması gerekiyor, o kadar stoper aldın ama hala Jailson oynuyor. 32 yaşında gönderdiğin Emre'yi 36 yaşında futbolcu olarak geri alıyorsun. Sportif akıl olarak yararlanabilirsiniz ve Emre şu yaşında Fenerbahçe'nin en iyisi ise sorgulamak gerek.''

''Fenerbahçe'de şuan satılacak, değerli oyuncular bile Aziz Yıldırım'ın döneminde satın alınmış oyuncular.''

''FENERBAHÇE'NİN FORMASI ZATEN 2 PUAN''

''Fenerbahçe'nin forması zaten 2 puan, 1 puan da oyuncu alamıyorsa zaten bıraksın gitsin. Fenerbahçe 2 puan ortalaması ile oynayamıyorsa takımda bir problem var.''

''F.BAHÇE ÖNÜMÜZDEKİ SEZON ŞAMPİYON OLAMAZSA...''

''Fenerbahçe önümüzdeki sezon şampiyon olamazsa Ali Koç aldığı oyun yarısını bile alamaz... ''

''FENERBAHÇE'YE BİR GÜN DÖNECEĞİM''

''Ben Fenerbahçe'de bir yerlere Ümit olarak, kaptan olarak gelmemeliyim. Ben orayı hakkederek gelmeliyim. Fenerbahçe'den ayrılırken, 'Bir gün Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev yapacağım' diye söz verdim ama bakalım.''

''Futbolu oynamış, futbolun içinden gelmiş insanların futbolu yönetenlerin arasında olmaları gerekiyor.''

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ SORUSUNA CEVAP!

Galatasaray'da ya da Beşiktaş'ta görev alır mısın? sorusuna 'Yok çalışmam" diyen insanlara "Sen kimsin ki? Yüz yıllık çınarları çalıştırmam diyorsun' diyorum.

YAYINI KAYSERİSPOR BAŞKANI BERNA GÖZBAŞI DA TAKİP ETTİ!

Ümit Özat'ın fotomac.com.tr'deki Instagram canlı yayınını, Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da takip etti.

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