02 Mayıs 2020, Cumartesi

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Sosyal medya yıkıldı! "Mesut Özil Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyebiliriz"

Sözleşmesi bittikten sonra Arsenal'den ayrılacağı konuşulan Mesut Özil için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilere transfer olacağı iddiası sonrası sosyal medyada adeta yorum patlaması yaşandı. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 21:04
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Sosyal medya yıkıldı! Mesut Özil Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyebiliriz

Fenerbahçe'de Mesut Özil çılgınlığı yaşanıyor. Yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takıma geleceği iddiaları büyük heyacan yarattı. Sarı-lacivertli taraftarlar Mesut Özil transferinin gündeme yeniden gelmesinin ardından adeta sosyal medyayı salladı.

İşte o yorumlar...

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Sosyal medya yıkıldı! Mesut Özil Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyebiliriz
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Sosyal medya yıkıldı! Mesut Özil Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyebiliriz
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Sosyal medya yıkıldı! Mesut Özil Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyebiliriz
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Sosyal medya yıkıldı! Mesut Özil Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyebiliriz
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