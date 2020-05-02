02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Bonservisi belli oldu
Transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Gzötepe'nin başkanı Mehmet Sepil, takımdaki Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar için bonservis bedelini açıkladı. Defans hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, Alpaslan Öztürk'ü transfer gündemine almıştı. İşte iki oyuncunun bonservis bedeli ve detaylar...
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