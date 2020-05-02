02 Mayıs 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Bonservisi belli oldu

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Gzötepe'nin başkanı Mehmet Sepil, takımdaki Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar için bonservis bedelini açıkladı. Defans hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, Alpaslan Öztürk'ü transfer gündemine almıştı. İşte iki oyuncunun bonservis bedeli ve detaylar...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 15:33
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Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Bonservisi belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün ve Almanya'dan teklifler alan Halil Akbunar'ın bonservis bedeli belli oldu.

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Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Bonservisi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözde isimlerinden olan ön libero Alpaslan Öztürk ve kanat oyuncusu Halil Akbunar için Başkan Mehmet Sepil'in toplam 6 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Bonservisi belli oldu

Savunmanın göbeğinde de oynayan Alpaslan'a başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in talip olduğu bildirilirken, Halil'e de Almanya'dan transfer teklifleri geldiği vurgulandı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Bonservisi belli oldu

Sarı-kırmızılılarla birer yıl daha sözleşmeleri bulunan Alpaslan ve Halil'i iyi bir bonservis bedeli karşılığı verip bütçeyi rahatlatmak isteyen Sepil'in oyuncu başına 3'er milyon euro isteyeceği iddia edildi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Bonservisi belli oldu

Corona virüsü salgını yüzünden liglerin ertelenmesiyle gelirleri azalan Göztepe'de hem iç hem de dış transfer için kaynak oluşturmaya çalışan yönetimin gelen transfer tekliflerini titizlikle değerlendirdiği kaydedildi.

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