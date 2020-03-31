‘Birlikteliği öğrendik’

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, "Uyarıları dikkate alalım ve evde kalalım. Bu süreçte gereksiz şeylere önem verdiğimizi öğrendik. Birlik ve beraberliğin önemini öğrendik" dedi.

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FIFAkokartlı hakem Ali Palabıyık, "Uyarıları dikkate alalım ve evde kalalım. Bu süreçte gereksiz şeylere önem verdiğimizi öğrendik. Birlik ve beraberliğin önemini öğrendik. Lütfen evden çıkmayın" diye konuştu.