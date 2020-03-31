31 Mart 2020, Salı

FUTBOL

‘Birlikteliği öğrendik’

‘Birlikteliği öğrendik’
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.03.2020

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, "Uyarıları dikkate alalım ve evde kalalım. Bu süreçte gereksiz şeylere önem verdiğimizi öğrendik. Birlik ve beraberliğin önemini öğrendik" dedi.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, "Uyarıları dikkate alalım ve evde kalalım. Bu süreçte gereksiz şeylere önem verdiğimizi öğrendik. Birlik ve beraberliğin önemini öğrendik. Lütfen evden çıkmayın" diye konuştu.
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