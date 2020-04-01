01 Nisan 2020, Çarşamba

FUTBOL

Türk futbolu corona virüsü salgınındaki ilk kaybını verdi

Türk futbolu corona virüsünden ilk kaybını verdi
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Genel Başkanı Ali Düşmez'in yardımcılığını yapan , tedavi gördüğü 'nde virüs ile mücadelesinin 4. gününde hayata gözlerini yumdu.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu () Başkan Yardımcısı vefat etti.

İstanbul İl Temsilciliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de bir çok canımızı aramızdan alan Covid 19 pandemisi, maalesef can almaya devam ediyor. Federasyonumuz Genel Başkan Yardımcısı, uzun zaman amatör spora büyük hizmetleri olmuş Sayın Ahmet Karaman'ın bugün aldığımız kötü bir haberle virüse yenik düştüğünü öğrenmiş bulunuyoruz. Ahmet Karaman virüse karşı tedavi gördüğü 'n de mücadelesinin 4. gününde hayata gözlerini yumdu. Merhum Ahmet Karaman'a Allah'tan rahmet başta ailesi ve tüm amatör spor camiamız olmak üzere sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Spor camiasından 'Milli Dayanışma Kampanyası'na' destek haberin devamı

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