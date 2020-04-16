16 Nisan 2020, Perşembe

FUTBOL

UEFA futbolun geleceği için toplanıyor! İşte toplantı tarihi

UEFA futbolun geleceği için toplanıyor! İşte toplantı tarihi
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 Giriş Tarihi: 16.04.2020

, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Perşembe günü üye ülkelerle telekonferans yaparak futbolun geleceğinin konuşulacağını açıkladı.

İcra Komitesi, corona virüsü salgınının Avrupa futbolu üzerindeki son gelişmelerini tartışmak üzere 'da bir video konferans toplantısı yapılacağını açıkladı. 23 Nisan'daki toplantı öncesi 21 Nisan'da ise 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile video konferans görüşmesi gerçekleşecek. Görüşmelerde hem yerel hem de Avrupa liglerindeki gelişmeler ele alınacak.

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi final planı ortaya çıktı! haberin devamı

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