UEFA futbolun geleceği için toplanıyor! İşte toplantı tarihi

UEFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 23 Nisan Perşembe günü üye ülkelerle telekonferans yaparak futbolun geleceğinin konuşulacağını açıkladı.

UEFA İcra Komitesi, corona virüsü salgınının Avrupa futbolu üzerindeki son gelişmelerini tartışmak üzere 23 Nisan'da bir video konferans toplantısı yapılacağını açıkladı. 23 Nisan'daki toplantı öncesi 21 Nisan'da ise 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile video konferans görüşmesi gerçekleşecek. Görüşmelerde hem yerel hem de Avrupa liglerindeki gelişmeler ele alınacak.

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