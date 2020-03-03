03 Mart 2020, Salı

FUTBOL

Samet Aybaba: Biz artık yeni sezon ile ilgili plan yapıyoruz

Aybaba: Yeni sezon ile ilgili plan yapıyoruz
FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.03.2020

Tecrübeli teknik adam , yeni sezona hazırlandığını söyledi. Aybaba, "Adımız herkesle geçiyor. Kolay değil bu işler. Çok az bir zaman kaldı ligin sona ermesine. Biz artık ile ilgili plan yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam Türkiye Antrenörleri Derneği () 'ni ziyaret etti.

Tecrübeli çalıştırıcı Samet Aybaba, TÜFAD'ın Şubesi'ni ziyaret etti. TÜFAD Muğla Şube Başkanı Alaaddin Naganlu, "Türk futbolunun en önemli teknik direktörlerinden Samet hocamız, aynı zamanda TÜFAD Genel Başkan Yardımcımız, ziyaretimize geldi. Kendisi hem futbol, hem de sosyal olarak ülkemize, devletimize çok katkıları olan bir hocamız. Bizi onurlandırdılar. Kendisiyle aynı zamanda Türk futbolunda antrenörlüğün yükselmesi için çalışmalar yapıyoruz. Kendilerine teşekkür ederiz" dedi. Samet Aybaba ise "Futbolun olduğu her yerde TÜFAD ve biz varız. Muğla'ya birkaç gün dolaşalım, tatil yapalım diye geldik. Tabi ki Muğla'da değerli arkadaşlarımız var. Şubelerimiz var. Onlarla istişare ediyoruz" diye konuştu.
Adının 'dan önce ile geçtiği haberlere ilişkin açıklama yapan Aybaba, "Adımız herkesle geçiyor. Kolay değil bu işler. Çok az bir zaman kaldı ligin sona ermesine. Biz artık ile ilgili plan yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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