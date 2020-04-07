07 Nisan 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi final planı ortaya çıktı!

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi final planı ortaya çıktı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 Giriş Tarihi: 07.04.2020

Organizasyon Komitesi, corona virüsü nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi için yeni planını belirledi. Yetkililer, ’ye “İstanbul, Şampiyonlar Ligi’nde 8’li veya 4’lü final organizasyonu için Ağustos ayına hazır olur mu?” diye sordu.

Önceki gün "Şampiyonlar Ligi'nde 4'lü veya 8'li final opsiyonu var" açıklamasını yapan Başkanı Ceferin'in A ve B planı şöyle:

A PLANI

Çeyrek final maçları Avrupa'da seyircisiz oynanacak. Yarı finale kalan dört takım, basketboldaki final-four sistemiyle İstanbul'da karşılaşacak ve üç maçla şampiyon belli olacak.

B PLANI
Son 16 turunda ertelenen 4 maç Avrupa'da seyircisiz oynanacak. Çeyrek finalist olan 8 takım İstanbul'da 4'erli iki gruba ayrılacak.

Üçer maç sonunda gruplarını lider bitirecek iki takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda final maçına çıkacak ve şampiyon belirlenecek.

SPONSORLAR İSTİYOR

Şampiyonlar Ligi maçlarının ertelenmesi, bu organizasyona büyük paralar yatıran sponsorları endişelendirdi. Bu nedenle sponsor şirketler, İstanbul'da 4'lü veya 8'li final oynatılması için UEFA'ya büyük baskı yapıyor.

SEYİRCİLİ Mİ SEYİRCİSİZ Mİ?

UEFA, İstanbul'da oynatmayı planladığı maçların seyircili mi yoksa seyircisiz mi olacağı konusunu koronavirüs salgınının durumuna göre ile birlikte netleştirecek.

TEK ŞEHİR OLACAK

Koronavirüs nedeniyle takımların şehirden şehire seyahat etmesini istemeyen UEFA, maçların tek bir kentte oynanıp, 2019-2020 şampiyonunun belirlenmesini istiyor.

HEDEF AĞUSTOS

UEFA, koronavirüs salgınının önümüzdeki aylarda etkisini yitirmesini ve en geç Ağustos ayında İstanbul'da Şampiyonlar Ligi maçlarının oynanmasını hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi'nin kazananı belli oldu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Şampiyonlar Ligi'nin kazananı belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nin kazananı belli oldu!
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? Ceferin tarih verdi Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? Ceferin tarih verdi
UEFA tehdit etti! UEFA tehdit etti!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör