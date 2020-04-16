16 Nisan 2020, Perşembe

FUTBOL

TFF talimat değişikliğini duyurdu! MHK...

TFF talimat değişikliğini duyurdu! MHK...
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 Giriş Tarihi: 16.04.2020

(), resmi internet sitesinden ve ile (MHK) talimatlarında değişiklik yapıldığını açıkladı.

'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yönetim kurulu toplantısında bazı kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" ve 6, 7 ve 8 eklenerek, Kulüp Lisans Kurulunun Kulüp Lisans başvuruları ile ilgili nihai kararlarını en geç 21 Haziran 2020 tarihinde ve Ulusal Kulüp Lisans başvuruları ile ilgili nihai kararlarını ise en geç 2020 Ağustos ayının son iş günü açıklamasına, Talimatın EK XII / B. Finansal Raporların Gönderim Takvimlerinin 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihlerine uzatılmasına ve Talimatın Madde 27, Madde 28 ve Madde 71'inde yer alan Gelecek Döneme İlişkin Finansal Bilgiler kapsamında istenen bilgi ve belgelerin hazırlanmasının talep edilmesi ve değerlendirilmesinin durdurulmasına, Talimatına Geçici Madde 6 eklenerek, talimatta vizelere ilişkin olarak 31 Mayıs olarak belirlenen tarihlerin 2020 yılı için 31 Temmuz olarak değiştirilmesine karar verilmiştir."


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