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FUTBOL

Son dakika! Rüştü Reçber için hastaneden açıklama geldi

Rüştü için hastaneden açıklama geldi! İşte son durumu
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 Giriş Tarihi: 02.04.2020

Son dakika! 'ın efsane kalecilerinden 'in testi pozitif çıkmış ve tedavi altına alınmıştı. Reçber'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi. Eşi de efsane file bekçisinin sağlık durumu hakkında bilgiler verdi.

Efsanevi milli kaleci de corona virüsüne yakalanırken 46 yaşındaki unutulmaz milli futbolcunun eşi , bugün çıkan yoğun bakımda haberlerini sosyal medyadan yaptığı açıklama ile yalanladı.

Işıl Reçber yaptığı açıklamada efsane eldiven Rüştü Reçber ile ilgili 'Yoğun bakım ile ilgili haberler çok şükür ki doğru değil. Biraz daha iyiyiz tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha iyi olacağız inşallah. İlginize alakanıza sonsuz teşekkürler…' dedi.

Reçber'in durumuna ilişkin hastaneden de bir açıklama yapıldı.

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İşte hastaneden yapılan açıklama:

tanısıyla 29 Mart Pazar günü hastaneye yatışı gerçekleştirilen eski Milli Kaleci Rüştü Reçber'den sevindirici haber geldi.

Türk futbolunun sevilen ismi Rüştü Reçber'in tedavisini gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan şu bilgileri verdi: "Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir."

Işıl Reçber son durumu açıkladı! haberin devamı

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