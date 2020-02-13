13 Şubat 2020, Perşembe

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor
FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.02.2020

'nda son iki yarı finalist bugün belli oluyor. İlk maçta skor avantajını kapan , bugün saat 17.00'de deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak. lideri ise 0-0'ın rövanşında 'u ağırlayacak. Sivas'taki nefes kesecek mücadele, A Spor'dan yayınlanacak.

Türkiye'nin kupası 'nda heyecanı bugün oynanacak Erzurum-Trabzon ve Sivas-Antalya maçlarıyla sona erecek. İlk maçta rakibini 5-0 mağlup eden Fırtına, saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadı'nda BB Erzurumspor'a konuk olacak. Lider Yiğidolar, saat 19.15'te 0-0'ın rövanşında, Podolski transferiyle ses getiren ekibi karşısında yarı final vizesi arayacak. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, her iki kulvarda da yollarına devam etmek istediklerini belirtip "Asla pes etmeyeceğiz" dedi. 'lı Antalya da, ligdeki çıkışını yarı finalle perçinlemek istiyor. Nefes kesecek bu mücadele, A Spor ekranlarından şifresiz ve HD kalitesinde yayınlanacak.

GÜNÜN PROGRAMI

17.00: BB Erzurumspor - | Erkan Özdamar (A SPOR)
19.15: - | (A SPOR)

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