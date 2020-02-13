Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda son iki yarı finalist bugün belli oluyor. İlk maçta skor avantajını kapan Trabzonspor, bugün saat 17.00'de deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Süper Lig lideri Sivasspor ise 0-0'ın rövanşında Antalyaspor'u ağırlayacak. Sivas'taki nefes kesecek mücadele, A Spor'dan yayınlanacak.
Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak Erzurum-Trabzon ve Sivas-Antalya maçlarıyla sona erecek. İlk maçta rakibini 5-0 mağlup eden Fırtına, saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadı'nda BB Erzurumspor'a konuk olacak. Lider Yiğidolar, saat 19.15'te 0-0'ın rövanşında, Podolski transferiyle ses getiren Akdeniz ekibi karşısında yarı final vizesi arayacak. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, her iki kulvarda da yollarına devam etmek istediklerini belirtip "Asla pes etmeyeceğiz" dedi. Tamer Tuna'lı Antalya da, ligdeki çıkışını yarı finalle perçinlemek istiyor. Nefes kesecek bu mücadele, A Spor ekranlarından şifresiz ve HD kalitesinde yayınlanacak.
GÜNÜN PROGRAMI
17.00: BB Erzurumspor - Trabzonspor | Erkan Özdamar (A SPOR)
19.15: Sivasspor - Alanyaspor | Fırat Aydınus (A SPOR)
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