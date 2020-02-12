Fenerbahçe'ye pankart cezası geliyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 3-0 yendiği Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip rövanş maçında da 1-0 kazandı ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de futbolcuların sahaya çıktığı sırada taşıdıkları pankart geceye damga vurdu. "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartıyla sahaya çıkan Fenerbahçe'ye ceza geliyor.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan ve 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösteren Fenerbahçe'nin isyanı, Kırklarelispor karşılaşmasında da devam etti.

Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kırklarelispor'u konuk eden sarı lacivertliler, maç öncesinde sahaya geceye damga vuran bir pankartla çıktı.

Futbolcuların taşıdığı pankartta "Türk futbolu için uyanma zamanı" yazısı bulunuyordu.

24 BİN TL'LİK PANKART CEZASI

Süper Lig müsabakaları statüsünün 13. madesi şu şekilde; "Kulüpler müsabaka öncesi sahaya ancak TFF'nin izin verdiği pankartlarla çıkabilirler. Pankartların sosyal ve toplumsal mesaj içermesi şarttır. Kurum ve kuruluşların pankart taleplerini kulüplere yapmaları, kulüplerin de TFF'ye müracaat ederek onay almaları gerekmektedir"

MAÇ ÖNCESİNDE PANKART

Alanyaspor maçındaki hakem kararlarına maç sonrasında tepki gösteren Fenerbahçe, Kırklarelispor maçı öncesinde de flaş bir harekete imza attı.

PFDK, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a, Federasyon'un izni olmadan sahaya 'El değmemiş temiz bir lig istiyoruz' yazılı pankartla çıktıkları gerekçesiyle ceza kesti.

ERSUN YANAL: "BİRLEŞTİRELİM"

Ersun Yanal ise maç öncesinde, "Futbol birleştiriciliği olan, dil, din, ırk ayrımı olmaksızın büyük kitleleri bir araya getiren bir oyun. Endüstriyel futbolun bir takım ayarlara ihtiyacı var. Umarım ülkemizde de hümanist, toplumları yakınlaştıracak, ayrım yapılmayan bir durum olur." ifadelerini kullandı.