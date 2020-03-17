EURO 2020 ertelendi! İşte turnuvanın oynanacağı yeni tarih

Dünyayı etkisi alarak binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. Avrupa'da birçok lig koronavirüs nedeniyle askıya alınırken, UEFA, haziran ayında başlaması planlanan EURO 2020'yi 1 yıl erteledi. EURO 2020, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

UEFA'nın acil koduyla 55 üye ülke federasyonuyla yaptığı telekonferans toplantı gerçekleştirildi. Alacağı önlemler doğrultusunda ilk kararını açıklayan UEFA, Avrupa Şampiyonası'nın korona virüs tehdidi nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihinde oynanacağını belirtti.

UEFA'nın kendisine üye ülke federasyonlarıyla yapacağı toplantı, saat 15.00 itibariyle başlarken, toplantının ilk gündem maddesi olan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'yla ilgili karar da belli oldu. İlk olarak Norveç Futbol Federasyonu tarafından açıklanan karara göre, Avrupa Şampiyonası'nın korona virüs salgını nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde oynanacağı belirtildi.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun gündemindeki ilk konu ise 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali. TFF, organizasyonla ilgili çekincelerini UEFA'ya aktarırken, bu maçlarla ilgili kararın, telekonferansla yapılacak olan toplantının ardından UEFA'nın kendi içinde yapacağı toplantıda belli olacağı öğrenildi.

NORVEÇ FUTBOL FEDERASYONU EURO 2020'NİN ERTELENDİĞİNİ DUYURDU

Öte yandan Norveç Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla EURO 2020'nin 11 Haziran-11 Temmmuz 2021'e ertelendiğini duyurdu.

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