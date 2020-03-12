EURO 2020'ye koronavirüs engeli! Fransız basını açıkladı
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını, spor organizasyonlarını etkilemey devam ediyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde müsabakalar ertelenirken, Fransız basınını önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, haziran ayında başlayacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın gelecek yıla ertelendiğini iddia etti.
Tüm dünyada yükselen koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesi gündeme geldi. Fransa'nın önde gelen L'Equipe Gazetesi, EURO 2020'nin gelecek yıla ertelendiğini ve resmi açıklamanın Salı günü yapılacağını duyurdu.
L'Equipe Gazetesi, "UEFA, EURO 2020'yi 2021'e erteleme kararı aldı. Resmi açıklama Salı günü yapılacak." haberiyle turnuva öncesi şok etkisi yarattı.
"FARKLI ŞEYLER OLABİLİR"
UEFA İcra Komitesi Üyesi Christillin, konuyla ilgili olarak İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
"UEFA bir spor kuruluşudur ve hükümetten gelen talimatlara uymaktadır. Şu anda Euro 2020 konusunda bir karar verilmedi. Ancak yarın farklı şeyler olabilir. Kesin karar vermek şu aşamada mümkün değil. Hepimiz gerekli durumları değerlendiriyoruz. Yetkililer ellerinden geleni yapıyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi konusunda da durum aynı. Belki tarafsız saha olacak ama karar veren kişi ben değilim.
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