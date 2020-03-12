12 Mart 2020, Perşembe

FUTBOL

EURO 2020'ye koronavirüs engeli! Fransız basını açıkladı

Fransızlar açıkladı! EURO 2020 erteleniyor
FUTBOL
Giriş Tarihi: 12.03.2020

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını, spor organizasyonlarını etkilemey devam ediyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde müsabakalar ertelenirken, Fransız basınını önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, haziran ayında başlayacak olan Futbol Şampiyonası'nın gelecek yıla ertelendiğini iddia etti.

Tüm dünyada yükselen koronavirüs salgını nedeniyle Şampiyonası'nın ertelenmesi gündeme geldi. Fransa'nın önde gelen L'Equipe Gazetesi, 'nin gelecek yıla ertelendiğini ve resmi açıklamanın Salı günü yapılacağını duyurdu.

L'Equipe Gazetesi, ", EURO 2020'yi 2021'e erteleme kararı aldı. Resmi açıklama Salı günü yapılacak." haberiyle turnuva öncesi şok etkisi yarattı.

"FARKLI ŞEYLER OLABİLİR"

UEFA İcra Komitesi Üyesi Christillin, konuyla ilgili olarak İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"UEFA bir spor kuruluşudur ve hükümetten gelen talimatlara uymaktadır. Şu anda Euro 2020 konusunda bir karar verilmedi. Ancak yarın farklı şeyler olabilir. Kesin karar vermek şu aşamada mümkün değil. Hepimiz gerekli durumları değerlendiriyoruz. Yetkililer ellerinden geleni yapıyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi konusunda da durum aynı. Belki tarafsız saha olacak ama karar veren kişi ben değilim.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Adebayor'dan insanlık dışı faul Adebayor'dan insanlık dışı faul
Arda Turan açıkladı! Transferde yeni rotası... Arda Turan açıkladı! Transferde yeni rotası...
Resmi açıklama geldi! Seyircisiz oynama ve erteleme... Resmi açıklama geldi! "Seyircisiz oynama ve erteleme..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör