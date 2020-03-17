UEFA'dan flaş Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kararı!

UEFA, bu yaz gerçekleştirilmesi planlanan EURO 2020'yi 1 yıl ertelemesinin ardından Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını da koronavirüs tehlikesi geçene kadar askıya alma kararı aldı.

Koronavirüs nedeniyle birçok organizasyonun yanın EURO 2020'nin de 2021 yılında oynanmasına karar verildi. Bunun yanında UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de akıbeti de merakla bekleniyordu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve genel sekreter Theodore Theodoridis, koronavirüs tehlikesi geçene kadar UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de askıya alındığını duyurdu. Bu iki organizasyonun tehlike geçmesinin ardından devam etmesi bekleniyor.

UEFA ayrıca iki çalışma grubunun oluşturulduğunu açıkladı. İlki organizasyon takvimleri ile ikinci grubun ise alınan kararların ekonomik sonuçlarıyla ilgineceğini duyurdu. Öte yandan salı günü 55 federasyon başkanı ve genel sekreterleri ile bilgi vermek amacıyla toplanılacağı belirtildi.

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