17 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA'dan flaş Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kararı!

UEFA'dan flaş Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kararı!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020

, bu yaz gerçekleştirilmesi planlanan 'yi 1 yıl ertelemesinin ardından Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını da koronavirüs tehlikesi geçene kadar askıya alma kararı aldı.

Koronavirüs nedeniyle birçok organizasyonun yanın 'nin de 2021 yılında oynanmasına karar verildi. Bunun yanında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de akıbeti de merakla bekleniyordu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve genel sekreter Theodore Theodoridis, koronavirüs tehlikesi geçene kadar UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de askıya alındığını duyurdu. Bu iki organizasyonun tehlike geçmesinin ardından devam etmesi bekleniyor.

UEFA ayrıca iki çalışma grubunun oluşturulduğunu açıkladı. İlki organizasyon takvimleri ile ikinci grubun ise alınan kararların ekonomik sonuçlarıyla ilgineceğini duyurdu. Öte yandan salı günü 55 federasyon başkanı ve genel sekreterleri ile bilgi vermek amacıyla toplanılacağı belirtildi.

EURO 2020 ertelendi! İşte turnuvanın oynanacağı yeni tarih haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Macaristan'da ligler askıya alındı Macaristan'da ligler askıya alındı
EURO 2020 ertelendi! İşte turnuvanın oynanacağı yeni tarih EURO 2020 ertelendi! İşte turnuvanın oynanacağı yeni tarih
Federasyon başkanı koronavirüse yakalandı Federasyon başkanı koronavirüse yakalandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör