07 Şubat 2020, Cuma

FUTBOL

Türkiye'nin ilk Serebral Palsi hastası liselilerden futbol takımı kuruldu

Türkiye'nin ilk Serebral Palsi hastası liselilerden futbol takımı kuruldu
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 Giriş Tarihi: 07.02.2020

Serebral Palsili Çocuklar Derneği () Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden takımı kuruldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Gürkan, yaptığı açıklamada, engelli öğrencileri diğer alanlarda olduğu gibi alanında da geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ergenlik çağına gelen engelli çocuklar için fizyoterapilerde alınan seansların bazen yetersiz kalabildiğine dikkati çeken Gürkan, "Bu hareketleri yüzme havuzu ve futbol takımı ile eğlenceli bir şekilde yaparak sosyalleşmelerine de katkı sağlamak istiyoruz. Futbolla çocuklarımızın kendilerine olan özgüveni gelişirken, toplumda her işi yapabileceklerini ispatlamış oluyorlar." dedi.

FEDERASYONDAN TEBRİK ZİYARETİ

() Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı ve beraberindekiler, futbol takımına ziyarette bulunarak tebrik etti. Futbolculara A forması hediye eden Gürsoy, AA muhabirine, takıma destek olacaklarını bildirdi.

Gürsoy, ülkenin her yerinde herkese futbol oynama imkanı sağlamak için ampute, işitme, görme ve down sendromlu engellilerin futbol oynaması için verdikleri desteği, engeli bulunan bireylere de vereceklerini ifade etti.

Bunun için SERÇEV ile iletişime geçtiklerini dile getiren Gürsoy, şunları kaydetti:

"Biz TFF olarak engellilere imkan sunma konusunda çok tecrübeliyiz. Yani Ampute futbol takımı 2006 yıllarında 20 futbolcu ile çalışmalara başlamıştı. Şu anda ise 500 oyunculu üç lige sahip dünyanın en büyük engelli futbol takımı organizasyonudur. Bugün serebral palsili futbolun işaret fişeğini yaktık. Daha sonra kimlerin futbolcu olabileceğini, nasıl planlama yapılabilir, kamplara futbolcular nasıl olur gibi konular üzerinde çalışmalarımız başlayacak. Yani biz bugün burada serebral palsili bir takımın kurulumuna şahitlik ettik. İlerleyen zamanlarda daha kapsamlı çalışmaları hayata geçireceğiz."

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