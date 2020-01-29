İngiltere Premier Lig: West Ham United 0-2 Liverpool | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, 18. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı West Ham United'ı 2-0 yenerek en yakın rakibi Manchester City ile olan puan farkını 19'a çıkardı.
Londra Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada, tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan lider Liverpool, West Ham United'ın konuğu oldu.
Karşılaşmaya iyi başlayan Liverpool, 35. dakikada Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıda da atak oyununu devam ettiren Liverpool 52. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'ın attığı golle maçı 2-0 kazandı.
Ligde üst üste 14. galibiyetini alarak puanını 70'e yükselten Liverpool, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını 19'a çıkarırken, West Ham United ise 23 puanda kaldı.
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