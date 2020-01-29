30 Ocak 2020, Perşembe

FUTBOL

İngiltere Premier Lig: West Ham United 0-2 Liverpool | MAÇ SONUCU

Liverpool durdurulamıyor! Fark 19 oldu
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 Giriş Tarihi: 30.01.2020

'de lider , 18. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı 'ı 2-0 yenerek en yakın rakibi ile olan puan farkını 19'a çıkardı.

Londra Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada, tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan lider , 'ın konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Liverpool, 35. dakikada Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da atak oyununu devam ettiren Liverpool 52. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'ın attığı golle maçı 2-0 kazandı.

Ligde üst üste 14. galibiyetini alarak puanını 70'e yükselten Liverpool, en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 19'a çıkarırken, West Ham United ise 23 puanda kaldı.

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