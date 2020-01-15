15 Ocak 2020, Çarşamba

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda şov 3 maçla sürüyor

Şov 3 maçla sürüyor
FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.01.2020

’nda Son 16 turu ilk maçlarında heyecan, 3 maçla devam ediyor. ve , Alanya’da kozlarını paylaşacak. 1. Lig ekibi Erzurumspor, kupanın favorilerinden ’ı, Ç.Rize ise son şampiyon G.Saray’ı ağırlayacak. Heyecan kasırgası A Spor ve kanallarında yaşanacak

Futbolseverler, 'nda Son 16 turundaki futbol şovunu HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını kanallarında yaşıyor. Kupada bugün de 3 maçın heyecanı yaşanacak. Ligde sürpriz sonuçlara imza atan Alanya, kadrosunu yenileyen 'yı ağırlayacak. Kupada 'yle birlikte tarih yazan 1. Lig ekibi , kupanın favorilerinden 'ı, iki kulvarda da yoluna devam etmek isteyen Ç.Rize ise son şampiyon G.Saray'ı konuk edecek. Birbirinden çekişmeli 3 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.

BUGÜN

16.00 -Kasımpaşa T. Kaan Numanoğlu A SPOR

18.30 Erzurumspor-Beşiktaş Koray Gençerler A SPOR

20.30 Çaykur Rizespor-Galatasaray ATV

YARIN

18.00 Antalyaspor-Göztepe A SPOR

20.30 Trabzonspor-Denizlispor Suat Arslanboğa A SPOR

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