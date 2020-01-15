Ziraat Türkiye Kupası'nda şov 3 maçla sürüyor
Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 turu ilk maçlarında heyecan, 3 maçla devam ediyor. Alanyaspor ve Kasımpaşa, Alanya’da kozlarını paylaşacak. TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor, kupanın favorilerinden Beşiktaş’ı, Ç.Rize ise son şampiyon G.Saray’ı ağırlayacak. Heyecan kasırgası A Spor ve ATV kanallarında yaşanacak
Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turundaki futbol şovunu HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşıyor. Kupada bugün de 3 maçın heyecanı yaşanacak. Ligde sürpriz sonuçlara imza atan Alanya, kadrosunu yenileyen Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Kupada Kırklareli'yle birlikte tarih yazan TFF 1. Lig ekibi Erzurum, kupanın favorilerinden Beşiktaş'ı, iki kulvarda da yoluna devam etmek isteyen Ç.Rize ise son şampiyon G.Saray'ı konuk edecek. Birbirinden çekişmeli 3 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.
BUGÜN
16.00 Alanyaspor-Kasımpaşa T. Kaan Numanoğlu A SPOR
18.30 Erzurumspor-Beşiktaş Koray Gençerler A SPOR
20.30 Çaykur Rizespor-Galatasaray Halis Özkahya ATV
YARIN
18.00 Antalyaspor-Göztepe Volkan Bayarslan A SPOR
20.30 Trabzonspor-Denizlispor Suat Arslanboğa A SPOR
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