Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İsraf etmeyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, futbolun paydaşlarıyla bir araya geldi. Kulüpler, stopaj oranının yüzde 15’ten yüzde 40’a yükseltilmesinin iki yıl ertelenmesini talep etti. Erdoğan, “Kavga etmek, siyaset üzerinden çözüm aramak yerine çalıştaylarla bir araya gelinmesi beni mutlu ediyor” dedi. Spora desteğin süreceğini belirten Erdoğan, “Harcamalarınızda dikkatli olun. İsraf etmeyin, tasarruflu gidin” uyarısını yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı için Ankara'da bulunan TFF ve Kulüpler Birliği yönetimini kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, çalıştay ile ilgili bilgilendirme yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan duyduğu memnuniyeti, "Kavga etmek, siyaset üzerinden çözüm aramak yerine böyle çalıştaylarla bir araya gelinmesi, aynı masa etrafında sorunların çözülmesi beni mutlu ediyor. Sizlere yakışan budur" diyerek dile getirdiği belirtildi. Futbolcular ve teknik heyete ödenecek ücretten kesilecek stopaj oranının yüzde 15'ten 40'a çıkarılmasının kendilerini zorlayacağından yakınan başkanlar bunun iki yıl ertelenmesini talebinde de bulundu. Ekonomik olarak sıkıntı içinde olan kulüplerin, harcama limitleri ve Bankalar Birliği ile yaptıkları anlaşmalar da görüşmede gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak, "Biz sizlerin her zaman yanındayız. Tüm desteği vermeye de hazırız. Ama sizler de harcamalarınızda dikkatli olun. Kaynaklarınızı israf etmeyin, tasarruflu gidin" diyerek tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi.





SEPİL: YARARLI BİR ÇALIŞMA OLDU

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, "Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig kulüplerinin katılımıyla uzunca çalıştık. Çok yararlı bir çalışma oldu" dedi. Tüm kulüplerin aynı masada oturduğunu aktaran Sepil, Özellikle stratejik konuların neler olduğu ve burada yapılması gereken değişiklikler tartışıldı. Bir Süper Lig başkanı olarak diğer liglerle oturmamız bize deneyim kazandırdı" yorumunu yaptı.

'KORSAN YAYINI ENGELLEYECEĞİZ'

Çalıştaya katılan isimler arasında Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncısı olan Digiturk'ün CEO'su Yousef Al-Obaidly de vardı. Yousef Al-Obaidly, "Ekonomik sorunlar, korsanlık gibi konular hakkında da tabii ki görüşmelerimiz oluyor. Herkesin ve Spor Bakanlığı'nın desteğini alıyoruz. Bakan Kasapoğlu'nun bu çalıştayı düzenlemesi, herkesi bir araya getirmesi ve Türk futbolu açısından önemli sorunları tartışmaya açması gerçekten son derece önemliydi. Daha önce böyle bir fırsat bulamamıştık" dedi.

'MARKA DEĞERİ KONUŞULUYOR'

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Ben inanıyorum ki; Türk futbolu için marka değerinin, yayın gelirlerinin artırılması, finansal fair-play, fair-play talimatı, fair-play davranışları, bunların bir arada konuşuluyor olması ve tüm paydaşlarının bir arada olması bence çok faydalı" ifadesini kullandı.





'REKABETİ ARTIRACAĞIZ'

TFF Yöneticisi Hamit Altıntop, "Rekabeti, gelişim açısından daha iyi kullanmamız gerektiğine inanıyorum. Burada hukuk, idari, pazarlama ve yayıncı kuruluşu da dahil ederek, neleri eksik yapıyoruz, neleri daha iyi yapabiliriz bunu konuşuyoruz. Altyapıya ağırlık vereceğiz" dedi.





BERNA BAŞKAN DAMGA VURDU

Külliye'deki buluşmaya Süper Lig'in tek ve ilk kadın Başkanı Berna Gözbaşı damgasını vurdu. Kayserispor Başkanı Gözbaşı, "Efendim, kulüp zor durumda olunca beni öne attılar, her şeyle tek başıma mücadele etmek zorunda kalıyorum. Tahtamız kapalı, elimiz ayağımız bağlı çırpınıyorum" diyerek yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Gözbaşı, "İlk kadın başkan olarak büyük bir ilgi var. Türk kadınının gücünü dünyaya anlatıyorum" diye konuştu.



